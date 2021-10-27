سلم سفير اليمن لدى بيروت عبدالله الدعيس، اليوم، أمين عام وزارة الخارجية اللبنانية السفير هاني شميطلي، رسالة احتجاج واستنكار من وزارة الخارجية اليمنية للتصريحات الإعلامية الصادرة عن وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي في أحد البرامج التلفزيونية.

وأشارت الخارجية اليمنية ،في رسالة الاحتجاج، إلى أن تلك التصريحات تأتي خروجا عن الموقف اللبناني الواضح التي عبرت عنه الحكومات اللبنانية المتعاقبة عبر إدنتها للانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية ودعمها لكافة قرارات الجامعة العربية وللقرارات الأممية ذات الصلة.

وأعربت الخارجية اليمنية عن استغرابها الشديد من هذه التصريحات التي تسيء للعلاقات اليمنية- اللبنانية وتتناسى جرائم المليشيات الحوثية ضد الشعب اليمني وإنقلابها على الحكومة الشرعية ومحاولاتها الاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة واستمرار رفضها لكل دعوات السلام في تحد واضح لكافة القرارات الأممية – وفقا لما جاء في الرسالة.

ودعت وزارة الخارجية اليمنية، الحكومة اللبنانية إلى توضيح موقفها من هذه التصريحات التي لا تخدم العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

ومن جهته، أكد أمين عام وزارة الخارجية اللبنانية، موقف لبنان الثابت والداعم للحكومة الشرعية والمؤيد لكل القرارات الصادرة عن الجامعة العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.