فيتش تخفض التصنيف الائتماني للأرجنتين بسبب ارتفاع مخاطر سداد الديون

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الأرجنتين على خلفية ارتفاع المخاطر التي تشكلها مظاهر الاختلال العميقة في الاقتصاد الكلي، والوضع "المقيد بقوة" للسيولة الخارجية، على قدرة البلاد على سداد ديونها الخارجية.

وخفضت فيتش التصنيف الائتماني للأرجنتين، التي تقع في أمريكا الجنوبية، إلى "سي سي سي سالب" من "سي سي سي"، وفقا لبيان صدر اليوم الأربعاء، وأوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم يشكل الاتفاق الذي توصلت إليه بوينس آيرس مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق العام الجاري عاملا قويا في تحسين السياسة المالية من أجل تكوين احتياطيات نقدية، أو تعزيز آفاق دخول الأسواق، بحسب بيان فيتش.

وقال محللو فيتش في البيان، وبينهم تود مارتينيز، إن خفض التصنيف "يعكس اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلي (للأرجنتين) ووضعا مقيدا بقوة فيما يتعلق بالسيولة الخارجية، والذي تتوقع فيتش أن يقوض قدرة البلاد، بشكل متزايد، على السداد، في الوقت الذي ستزداد فيه خدمة الدين بالعملات الأجنبية خلال الأعوام المقبلة."

وتراجعت قيمة السندات الدولارية للأرجنتين استحقاق عام 2030 بنحو 0ر2% إلى حوالي 22 سنتا للدولار الواحد، في نيويورك بحلول الساعة 40ر1 بعد الظهر، بالتوقيت المحلي. وتراجعت الديون السيادية للأرجنتين بأكثر من 36% خلال العام الجاري، حيث لم تتمكن الحكومة من كبح جماح التضخم .