 الرئيس الصيني: التعاون بين بكين وواشنطن سيعزز السلام والتنمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الصيني: التعاون بين بكين وواشنطن سيعزز السلام والتنمية

بكين - أ ش أ
نشر في: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 10:50 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 10:50 ص

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن توطيد الاتصال والتعاون الوثيقين بين الصين والولايات المتحدة، كدول كبرى، سيُساعد في تحقيق المزيد من الاستقرار واليقين في العالم، وسيُعزز السلام والتنمية العالميين.

وأضاف الرئيس الصيني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الخميس، خلال حفل العشاء السنوي للجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية - الصينية، أن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى الطريقة الصحيحة للتعامل مع بعضهما في العصر الجديد على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للطرفين، والذي لا يعود بالنفع على البلدين فحسب، بل على العالم بأجمعه.

وذكرت "شينخوا" أن الرئيس الصيني أعرب عن تقديره للجنة الوطنية وأعضائها لالتزامهم المستمر بتنمية العلاقة الصينية الأمريكية ودورها في التبادلات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.


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