وزراء خارجية دول آسيان يعربون عن قلقهم إزاء تصاعد العنف في ميانمار

أعرب وزراء خارجية دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم الخميس، عن قلقهم إزاء تصاعد العنف في ميانمار، وذلك خلال اجتماع لبحث فشل المجلس العسكري في تنفيذ الخطوات المقترحة لإنهاء الأزمة في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في العام الماضي.

وأفادت تقارير بمقتل ما لا يقل عن 60 شخصا، من بينهم فنانون وموسيقيون مشهورون، يوم الأحد الماضي، في هجوم جوي شنه جيش ميانمار واستهدف أراضي تابعة لمتمردي أقلية كاشين العرقية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المجلس العسكري قال إنه نفذ الهجوم ردا على الهجمات التي تعرضت لها قواته، مضيفة أن الهجوم كان متوافقا مع قواعد الاشتباك الدولية.

ويبدو أن الهجوم استهدف حفلا في قاعدة تُستخدم للتدريب العسكري من جانب الجناح المسلح لمنظمة استقلال كاشين، المتحالفة مع قوات موالية للزعيمة الفعلية السابقة للبلاد أون سان سو تشي.

ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، في مؤتمر صحفي، إن "وزراء الخارجية أعربوا أيضا عن قلقهم إزاء استمرار أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل مدنيين".

وجاءت تصريحات مارسودي بعد الاجتماع الذى عقد فى سكرتارية رابطة دول جنوب شرق آسيا، التى تضم 10 أعضاء فى جاكرتا.