الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني في طهران

استدعت الخارجية الإيرانية السفير الألماني في طهران هانز-أودو موتسل وذلك بعد الإعلان عن فرض مزيد من الإجراءات العقابية على إيران.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" الإيرانية الرسمية اليوم الخميس.

وبحسب "إرنا"، تتهم إيران ألمانيا ووزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك بدعم الاحتجاجات المناوئة للنظام المستمرة منذ أسابيع في إيران.

في الوقت نفسه، حملت الخارجية الإيرانية دولا أوروبية أخرى أيضا المسؤولية عن دعم أعمال إرهابية كما ذكرت "إرنا".

ولم يصدر تعليق رسمي من الخارجية الألمانية على هذا الأمر بعد.

كانت بيربوك أعلنت أمس الأربعاء اعتزامها مواصلة تقييد العلاقات مع إيران بسبب طريقة تعامل السلطات الإيرانية مع حركة الاحتجاجات هناك.

وقالت السياسية المنتمية لحزب الخضر، في بيان أمس إن من غير الممكن أن تسير العلاقات الثنائية بين برلين وطهران "على ما هي عليه"، مشيرة إلى أن من المنتظر فرض قيود إضافية أخرى على الصعيد الوطني في ألمانيا وذلك إلى جانب العقوبات التي تم إقرارها على صعيد الاتحاد الأوروبي.

تأتي التوترات على خلفية تعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات الجماعية المناهضة للنظام في إيران والتي انطلقت بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني أثناء تحفظ شرطة الأخلاق عليها بسبب مخالفتها لقواعد اللباس الإسلامي.

وماتت الشابة في السادس عشر من سبتمبر الماضي، ومنذ وفاتها يتظاهر آلاف الأشخاص ضد النهج المتشدد للحكومة في إيران.

وبحسب بيان أصدرته مؤخرا منظمة حقوق الإنسان الإيرانية المعارضة، والتي تتخذ من أوسلو مقرا لها، لقي 185 شخصا على الأقل حتفهم على أيدي قوات الأمن، من بينهم 19 طفلا، خلال الاحتجاجات.

من جهته، أعلن التليفزيون الإيراني عن وفاة 41 شخصا من بينهم أفراد من قوات الأمن، خلال الأحتجاجات واعتقال أكثر من 700 آخرين، من بينهم 60 امرأة.

وانتقد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدة دول تعامل الشرطة الإيرانية مع الاحتجاجات.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قادة إيرانيين.