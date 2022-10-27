 موسكو تلوح باستهداف الأقمار الاصطناعية الأمريكية حال استخدامها بالنزاع في أوكرانيا - بوابة الشروق
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موسكو تلوح باستهداف الأقمار الاصطناعية الأمريكية حال استخدامها بالنزاع في أوكرانيا


نشر في: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 8:55 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 8:55 ص

 أعلن نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وحظر الانتشار النووي في الخارجية الروسية قنسطنطين فورونتسوف أن الأقمار الاصطناعية الأمريكية قد تصبح أهدافا مشروعة لضربها إن استخدمت بالنزاع في أوكرانيا.

وأضاف فورونتسوف خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نريد أن نركز على منحى خطير للغاية تجلى بوضوح في مسار الأحداث في أوكرانيا. نحن نتحدث عن استخدام الولايات المتحدة وحلفائها لمكونات البنية التحتية المدنية في الفضاء، بما في ذلك التجارية منها في النزاعات المسلحة"، بحسب ما نقلته قناة "آر تي" الروسية مساء الأربعاء.

وأضاف: "قد تصبح البنية التحتية شبه المدنية هدفا مشروعا لضربها. ونتيجة لأعمال الغرب، فإن الأنشطة الفضائية السلمية والعمليات الاجتماعية والاقتصادية في العالم، والتي تعتمد عليها رفاهية الناس في المقام الأول في البلدان النامية، معرضة لمخاطر غير مبررة".


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