هيئة الأركان الأوكرانية: روسيا شنت 18 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية

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ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن روسيا شنت 18 غارة جوية على أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت هيئة الأركان العامة بأن القوات الروسية شنت أيضا أربع ضربات صاروخية.

كما شنت القوات الروسية هجوما على العاصمة الأوكرانية كييف ليل الأربعاء/الخميس، بعد أن قصفت مدينة زابوريجيا في جنوب البلاد.

وأفاد حاكم كييف، أوليكسي كوليبا، بأن القوات الروسية استهدفت أحد المجتمعات المحلية في كييف، بحسب صحيفة "كييف إندبندنت".

ولم يكشف كوليبا عن موقع الهجوم تحديدا، لكنه قال إن عمال الإنقاذ هرعوا إلى الموقع.

ووفقا للمعلومات الأولية، لا توجد إصابات، على حد قول كوليبا.

وكان القائم بأعمال عمدة مدينة زابوريجيا، أناتولي كورتيف، قال إن القوات الروسية قصفت المدينة ليل الأربعاء/الخميس.

وأوضح أن القصف طال كذلك مناطق مجاورة مما تسبب في نشوب حريق، وفقا لـ"كييف إندبندنت".