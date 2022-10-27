التأمينات والمعاشات: لأول مرة يتم إقرار منحة استثنائية مرتين خلال عام واحد

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، أن عدد المستفيدين من قرار رئيس مجلس الوزراء بصرف منحة استثنائية تُقدر بـ300 جنيه؛ لأصحاب المعاشات، يبلغ حوالي 10 ملايين مواطن، وستكون تكلفتها سنويًا ما يقرب من 31 مليار جنيه.

وأضاف، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، عبر قناة صدى البلد، مساء الأربعاء، أنه لأول مرة يتم إقرار منحة استثنائية مرتين خلال عام واحد، إذ تم صرف المنحة الأولى في شهر أبريل الماضي، وذلك يأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

ولفت إلى أن الهدف من القرار يكمن في توفير حماية أكبر لأصحاب المعاشات المتدنية، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال ستمثل نسبة المنحة لمن يبلغ معاشه 1000 جنيه 30%، وأن المواطن ليس مطالبًا بتقديم أي أوراق للحصول على المنحة.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة قررت صرف علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريًّا لكل العاملين بجهات الدولة، والشركات التابعة، وأصحاب المعاشات أيضًا بدءًا من نوفمبر.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، بعد الاجتماع الأسبوعي، الأربعاء، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه ويسري هذا على باقي الدرجات.