إبراهيم عيسى: الرئيس السيسى السد المنيع أمام عودة الإخوان ودعوات 11 نوفمبر تخريبية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تيار الإسلام السياسي هو عدو مصر وسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، والرئيس السيسي هو السد المنيع أمام الإخوان في عودتهم للمشهد المصري مرة أخرى.

وأضاف ابراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، مساء الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم مصطلح الإسلام السياسي على الجماعات خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، مؤكدًا أن بداية حل الأزمة الاقتصادية يأتي من حديث الرئيس السيسي عن الإسلام السياسي القائم على التمييز

وتابع: "الإخوان متواجدين قبل 2011، ولكن تزايد حضورهم بالمشهد المصري عقب 25 يناير هو المشكلة الحقيقية، من خلال السماح بتواجدهم عن طريق الجمعيات الدينية، والدعوات للخروج في 11 نوفمبر التي أطلقها رموز الإسلام السياسي؛ في ظاهرها دعوة للتظاهر وفي باطنها دعوة للتخريب والفوضى والانفلات، ودعاة التخريب لا يريدون سوى الفوضى والانفلات من خلال استنهاض المصريين للنزول للشوارع".