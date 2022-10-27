مانشستر يونايتد يهزم شيريف تيراسبول ويتأهل للأدوار الإقصائية في الدوري الأوروبي

تأهل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الأدوار الإقصائية في بطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بعد فوزه على نظيره شيريف تيراسبول بثلاثية نظيفة مساء اليوم الخميس.

وفاز مانشستر يونايتد على نظيره شيريف المولدوفي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

افتتح أهداف المباراة ديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد في الدقيقة 44، قبل أن يضيف زميله ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 65، ومن ثم سجل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 80، لينتهى اللقاء بفوز الفريق الإنجليزي بثلاثية نظيفة.

وبتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 12 في وصافة المجموعة الخامسة، خلف ريال سوسيداد المتصدر برصيد 15 نقطة.

يذكر أن أصحاب المركز الثاني في المجموعات الثماني بدور المجموعات في الدوري الأوروبي، سوف تلتقي في دور الـ32 للبطولة مع الفرق التي احتلت المركز الثالث بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، التي انتقلت للعب في يوروبا ليج، فيما سيلعب الفريق المتصدر في دور الـ 16 مباشرة.