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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأردني

الرياض - قنا
نشر في: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 11:28 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 11:28 م

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالا هاتفيا اليوم، من نظيره الأردني أيمن الصفدي.

وبحث الوزيران، خلال الاتصال، أهمية حشد الدعم لمشروع القرار الذي قدمه الأردن للجمعية العامة للأمم المتحدة حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

كما ناقشا تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي للضغط باتجاه الوقف الفوري للتصعيد العسكري، وحماية المدنيين، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

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