متحدث الإسكان يستعرض تفاصيل الوحدات المرتقب طرحها خلال ساعات

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوحدات السكنية في الإعلان الجديد ستكون جاهزة للتسليم الفوري، ويبدأ التقديم بدءًا من الأحد ولمدة شهرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أنه على الراغبين في الحجز الدخول على موقع "مسكن" من يوم 27 أكتوبر وحتى 26 ديسمبر.

وأوضح أن كراسة الشروط متاحة على الموقع مجاني وبها جميع المدن والمساحات التي تتراوح من 100 إلى 150 مترًا مربعًا، موضحًا أن هناك مساحات متناسبة مع جميع فئات الأسر.

ولفت إلى أن الأسعار تبدأ من 8 آلاف جنيه للمتر، موضحًا أن بعض الوحدات بها الدفع كاش وبعض الوحدات بها نظام التقسيط.

وتابع: «المقدم يتراوح من 100 لـ150 ألف جنيه حسب نوع الإسكان وبعد دفع المقدم بشكل إلكتروني من خلال البريد أو البنك يحصل على إيصال يتم إرفاقه بالاستمارة ورفعه على الموقع الإلكترونية».

ونوه أن حجز الوحدات ليس بأسبقية الحجز، موضحًا أنه لا داعٍ لأي تزاحم، مؤكدا أن الأمر ستحسمه قرعة علنية، وأن الطرح متاح لكل فئات المجتمع على عكس سكن لكل المصريين الذي يكون موجه لمحدودي الدخل.



