بكين تحث واشنطن على التوقف الفوري عن تسليح تايوان

حثت الصين الولايات المتحدة على التوقف الفوري عن تسليح تايوان، ووقف تحركاتها الخطيرة التي تقوض السلام والاستقرار في مضيق تايوان، حسبما ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم السبت.

وجاءت تصريحات المتحدث ردا على استفسار من صحفي بشأن إعلان وزارة الدفاع الأمريكية في 26 أكتوبر/تشرين الأول أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات أسلحة لتايوان بقيمة 988ر1 مليار دولار أمريكي تشمل "أنظمة صواريخ سطح-جو أمريكية متقدمة" وأنظمة رادار، وفقا لوكالة الصين الجديدة (شينخوا).

وأوضح المتحدث أن مبيعات الأسلحة الأمريكية لمنطقة تايوان الصينية تنتهك بشدة مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، خاصة بيان 17 أغسطس/آب 1982، لافتا إلى أن هذه المبيعات تمثل انتهاكا خطيرا لسيادة الصين ومصالحها الأمنية، وتضر بالعلاقات الصينية-الأمريكية وبالسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وتبعث برسالة خاطئة وخطيرة إلى القوى الانفصالية الساعية إلى ما يسمى "استقلال تايوان".

وأعرب المتحدث عن إدانة الصين الشديدة ومعارضتها الصارمة لهذه المبيعات، لافتا إلى أن الصين قدمت احتجاجات رسمية جادة إلى الجانب الأمريكي حيال هذا الشأن.

وأوضح أن قرار الولايات المتحدة باستخدام تايوان لاحتواء الصين والمساعدة في دفع أجندة ما يسمى "استقلال تايوان" من خلال تسليح تايوان، يتعارض مع تعهدات القادة الأمريكيين بعدم دعم ما يسمى "استقلال تايوان"، كما يتعارض مع جهود الجانبين لتحقيق الاستقرار في العلاقات الصينية-الأمريكية.

وأشار إلى أن الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف الفوري عن تسليح تايوان ووقف التحركات الخطيرة التي تقوّض السلام والاستقرار في مضيق تايوان، لافتا إلى أن الصين ستتخذ إجراءات مضادة حازمة وستتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن سيادتها الوطنية وأمنها ووحدة وسلامة أراضيها.