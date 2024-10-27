محافظ الإسكندرية يبحث مع ممثلي السلاسل التجارية الكبرى إمكانية عرض السلع بأسعار مخفضة

اجتمع أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، بممثلي السلاسل التجارية الكبرى وكبار الموردين بمحافظة الإسكندرية؛ لبحث إمكانية التعاون مع المحافظة لعرض السلع بأسعار مخفضة، والبدء في تطبيق أسواق اليوم الواحد داخل "القرى، والنجوع، والمناطق الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين البسطاء بتلك المناطق.

وأكد "حسن"، في بيان اليوم الأحد، أن الاجتماع أسفر عن البدء بتوحيد سعر كرتونة بيض المائدة (المزارع)؛ لتكون بسعر 150 جنيهًا فقط، اعتبارًا من غد الإثنين، داخل عدد من السلاسل والمحال التجارية الكبرى المشتركة التي سيتم الإعلان عنها، ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومنافذ أمان ومديرية الزراعة؛ لتتكاتف جهود القطاعيين الحكومي والخاص في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، بما يساهم في استقرار الأسعار ويعزز توافر السلع الأساسية بالسوق السكندري.

وشدد محافظ الإسكندرية، على أن الدولة حريصة على توفير كل السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عنهم وتلبية لاحتياجاتهم كافة.

وأشار إلى عزم محافظة الإسكندرية، التعاون مع أصحاب تلك السلاسل التجارية لتطبيق نموذج "أسواق اليوم الواحد"، الذي تنفذه العديد من الدول الأجنبية لكسر جميع حلقات التداول بين المنتجين والمستهلكين ويقوم المزارع يعرض منتجاته للجماهير مباشرةً بأسعار مخفضة ومربحة له.

وأكد عدم الاكتفاء بعرض المنتجات الزراعية ولكن سيشمل السوق كافة السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطن، موجهًا الشكر إلى أصحاب وممثلي السلاسل التجارية المتعاونة في المبادرة على مشاركتهم ودعمهم للتخفيف عن اهالينا بمحافظة الإسكندرية.

من جانبهم أكد أصحاب السلاسل التجارية ترحيبهم بالتعاون مع المحافظة وأجهزة الدولة، ومشاركتهم الفعالة في التخفيف عن كاهل المواطن السكندري، وذلك من خلال توفير السلع والمنتجات الأساسية بالأسعار المناسبة.