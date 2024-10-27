تشهد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا، انطلاق أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية للسياحة العربية، وهي بمثابة اللجنة التحضيرية للمجلس الوزاري العربي للسياحة والذي سيعقد خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وسيناقش جدول أعمال اجتماع اللجنة الذي يستمر على مدى يومين نحو 12 بنداً من أهمها، العمل السياحي المشترك بين الدول العربية، حيث معروض على اللجنة اتفاقية للتعاون السياحي بين الدول العربية، ونتائج ورشة العمل التي عقدتها الأمانة العامة حول تعزيز قدرات الذكاء الاقتصادي في السياحة، وآخر مستجدات تطوير منتج سياحي إقليمي مشترك "كإقليم عربي سياحي، ودعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة، وتعزيز ثقة المستهلك – السائح العربي، وموضوع الابتكار السياحي والسياحة الذكية، وأخر مستجدات منتدى دليل السياحة الميسرة (سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة)، والذي سيعقد في تونس يومي 20 و21 نوفمبر المقبل.

كما ستناقش اللجنة الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة حول التغييرات المناخية وأثرها على القطاع السياحي العربي.

تجدر الإشارة إلى أن التوصيات التي تصدر في هذا الشأن عن اللجنة الفنية للسياحة العربية يتم رفعها إلى المكتب التنفيذي ومن ثم إلى المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته المقبلة للنظر في إقرارها والعمل بموجبها.