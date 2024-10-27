 50 جريحا أغلبهم جنود إسرائيليين في عملية دهس شمال تل أبيب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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50 جريحا أغلبهم جنود إسرائيليين في عملية دهس شمال تل أبيب

وكالات
نشر في: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 11:51 ص | آخر تحديث: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 11:51 ص

أفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بوقوع حادث دهس لعدد كبير من الأشخاص بالقرب من محطة للحافلات شمال تل أبيب، في حين قالت يديعوت أحرونوت إن عدد من المصابين محاصرون تحت شاحنة هناك وهم في حالة خطيرة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك عشرات الجرحي حالة 15 منهم خطرة، لافتة إلى إطلاق النار على منفذ عملية الدهس.

من جهته، قال الإسعاف الإسرائيلي إنه يقدم الإسعاف لعشرات الأشخاص هناك، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شهود عيان قولهم، إن عددا كبيرا من المصابين في عملية الدهس جنود كانوا في طريقهم لقواعدهم العسكرية.

وأضافت الإذاعة نقلا عن مصدر طبي أن 50 مصابا على الأقل تلقوا الإسعاف الأولي حتى اللحظة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه في أعقاب تقدير الوضع الأمني، تقرر تأجيل كل المواعيد التي كانت مقررة غداً للالتحاق بالتجنيد.

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