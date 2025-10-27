عضو مجلس إدارة المتحف المصري الكبير: سنبهر العالم كله في حفل الافتتاح



قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، وعضو مجلس إدارة المتحف المصري الكبير، إن المتحف ليس مشروعًا سياحيًا أو ثقافيًا فقط بل رسالة مصر للعالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن المتحف يؤكد أن الثقافة والتراث جزء من الهوية المصرية.

وأشار إلى أن دعم المتحف «واجب وطني»، مضيفًا: «هذا المتحف صعب تكراره في أي مكان، لأنه يضم عشرات الآلاف من القطع الأثرية التي لا تقدر بالثمن».

وأكمل: «شرف شخصي ومهني أن أكون جزءًا من هذا المشروع التاريخي، والأمر يعكس كيف تتجاوز المؤسسة المالية دورها الاقتصادي إلى الثقافة».

وذكر أن حفل الافتتاح سيكون مبهرًا ورائعًا بكل المقاييس، معقبًا: «سنبهر العالم كله والحفل سيخرج بالصورة اللائقة بمصر والمصريين جميعًا».

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التوجه مساء اليوم عقب انتهاء اجتماعات المجلس؛ لتفقد الترتيبات والتجهيزات النهائية للاحتفالية الكبرى، التي سيتم إقامتها يوم السبت الأول من نوفمبر، ورافقه الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على القيام بهذه الجولة الليلية؛ للاطمئنان على الانتهاء بالكامل من جميع التجهيزات الخاصة بالاحتفالية الكبرى التي ستقيمها الدولة المصرية بمناسبة افتتاح هذا الصرح الحضاري العظيم، ولاسيما مع توافد عدد كبير من رؤساء وقادة ورؤساء حكومات دول عديدة، ومشاركة العديد من الوفود الأجنبية، وكبار الشخصيات البارزة، ونخبة من كبار المسئولين حول العالم، مؤكدا أن هذه الاحتفالية تعكس عظمة هذا الصرح العالمي، كما تجسد حجم الإنجاز والتطور الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف المجالات، بما يتناسب مع مكانتها الحضارية أمام العالم.