محافظ قنا يشهد احتفالية تخريج مدارس المزارعين الحقلية ضمن مشروع تحديث تقنيات الري

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم، احتفالية تخريج دفعة جديدة من مدارس المزارعين الحقلية للموسم الشتوي الماضي، ضمن أنشطة مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش المزارعين في صعيد مصر، والذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، وبدعم من الحكومة الهولندية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعد الحوصلي مدير المشروع، والدكتورة داليا يس نائب مدير المشروع، والمهندس صالح بغدادي وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمهندس أبو العباس عبدالفتاح وكيل وزارة الزراعة، والدكتور عصام الدين عبدالهادي عميد كلية الزراعة، إلى جانب ممثلي منظمة الفاو والقيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد كبير من المزارعين من مراكز قوص وقنا وأبوتشت.

وأعرب محافظ قنا عن سعادته بلقاء المزارعين المشاركين في المشروع، مؤكدًا دعم المحافظة الدائم لهم في جهودهم لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي. وقال إن الزراعة تمثل أساس التنمية والحضارة، مشيرًا إلى أن قنا تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين جودة المحاصيل وتشجيع الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية ذات القيمة المضافة العالية.

وأكد المحافظ أن رؤية المحافظة تقوم على استدامة مشروعات التطوير الزراعي، موجهاً وكلاء وزارتي الزراعة والري بمتابعة تنفيذ أنشطة المشروع ووضع خطة لضمان استمرارية مدارس المزارعين الحقلية وتوسيع نطاقها في مختلف مراكز المحافظة، باعتبارها تجربة ناجحة في نقل المعرفة الزراعية الحديثة إلى صغار المزارعين.

كما دعا محافظ قنا، إلى الربط بين التنمية الزراعية والسياحة الريفية، موضحا أن المحافظة تمتلك مقومات فريدة لتطوير نمط من “السياحة الزراعية” يُتيح للزوار المحليين والأجانب التعرف على تجارب المزارعين المبدعين وطرق الري الحديثة وتذوق المنتجات الريفية مثل العسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتحسين مستوى معيشة الأسر الريفية. ووجه بدراسة إنشاء مسارات للسياحة الريفية في القرى المنتجة بالتعاون مع وزارة السياحة ومنظمات المجتمع المدني.

وأعرب المحافظ عن تقديره لمنظمة الفاو والحكومة الهولندية على دعمهما المتواصل للمشروع، مشيدًا بجهود وزارتي الري والزراعة وجامعة قنا في تنفيذ الأنشطة الميدانية، التي تسهم في رفع كفاءة استخدام المياه، وترشيد الاستهلاك، وتحسين الإنتاجية الزراعية ودعم صغار المزارعين.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من المزارعين المتميزين ووكلاء الوزارات المشاركة وعميد كلية الزراعة، وتسليمهم معدات ري حديثة (رشاشات) دعمًا لتطبيق تقنيات الري الحديث وتشجيعًا على نقل خبراتهم لبقية المزارعين.

وفي ختام الاحتفالية، وجه محافظ قنا الشكر لفريق عمل المشروع، مؤكدًا أن مدارس المزارعين الحقلية تمثل نموذجًا عمليًا لبناء قدرات المزارعين ونشر الوعي بالممارسات الزراعية الجيدة، مشيرًا إلى أن التعاون بين الفاو والحكومة المصرية يعزز الأمن الغذائي ويحسن سبل العيش في الريف المصري.