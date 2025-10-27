 جولة ميدانية لمحافظ شمال سيناء للاطمئنان على أوضاع سكان رفح الجديدة - بوابة الشروق
الإثنين 27 أكتوبر 2025 5:23 م
جولة ميدانية لمحافظ شمال سيناء للاطمئنان على أوضاع سكان رفح الجديدة

مصطفى سنجر
نشر في: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 5:15 م | آخر تحديث: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 5:15 م

أجرى اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، زيارة مدينة رفح الجديدة، وكان في استقباله صالح أبو هولي، رئيس مركز ومدينة رفح.

وأشار بيان مجلس مدينة رفح إلى أن الزيارة تأتي في إطار التوجيهات السياسية للدولة، وتهدف إلى الاطمئنان على سكان المدينة الجديدة، حيث يسعى المحافظ للتأكد من استقرار وراحة السكان وتلبية جميع احتياجاتهم، والعمل على مواجهة وحل أي تحديات أو عقبات قد تواجه السكان أو الجهات المعنية في المدينة.

كما أشار البيان إلى متابعة سير العمل في الإدارات الخدمية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل حياتهم اليومية.

