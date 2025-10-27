تقارير: نقل مراهق إلى المستشفى بعد هجوم تمساح في أستراليا

نقل فتى يبلغ من العمر 14 عاما إلى المستشفى بعد تعرضه لهجوم من تمساح في أقصى شمال ولاية كوينزلاند الأسترالية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين.

ونقلت وسائل إعلام، من بينها هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)، عن متحدث باسم خدمة الإسعاف في كوينزلاند قوله إن المراهق أصيب بجروح في ساقه وبطنه بعد تعرضه للهجوم على شاطئ بالقرب من كيب تريبيوليشن، بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم، بعد ظهر يوم السبت.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية وقناة نيوز 9 أن متحدثا باسم المستشفى قال إن حالة الفتى مستقرة.

وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية بأن السلطات المحلية تجري تحقيقا وطلبت من المواطنين الإبلاغ عن أي مشاهدات للتماسيح.