تركيا وبريطانيا توقعان اتفاقية تعاون بشأن مقاتلات يوروفايتر تايفون

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين، اتفاقية تعاون بين البلدين بشأن مقاتلات "يوروفايتر تايفون".

وجرى توقيع الاتفاقية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، عقب لقاء ثنائي مغلق بين أردوغان وستارمر، تلاه اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين.

ووقع أردوغان وستارمر على اتفاقية التعاون بخصوص طائرات "يوروفايتر تايفون"، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين تركيا والمملكة المتحدة.

يُذكر أن "يوروفايتر تايفون" مقاتلة أوروبية من الجيل 4.5، صُممت لتحقيق تفوق في القتال الجوي، وتنفيذ ضربات دقيقة ضد الأهداف الأرضية.