 تركيا وبريطانيا توقعان اتفاقية تعاون بشأن مقاتلات يوروفايتر تايفون
الإثنين 27 أكتوبر 2025 8:57 م القاهرة
تركيا وبريطانيا توقعان اتفاقية تعاون بشأن مقاتلات يوروفايتر تايفون

أنقرة/الأناضول
نشر في: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 7:55 م | آخر تحديث: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 7:55 م

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين، اتفاقية تعاون بين البلدين بشأن مقاتلات "يوروفايتر تايفون".

وجرى توقيع الاتفاقية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، عقب لقاء ثنائي مغلق بين أردوغان وستارمر، تلاه اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين.

ووقع أردوغان وستارمر على اتفاقية التعاون بخصوص طائرات "يوروفايتر تايفون"، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين تركيا والمملكة المتحدة.

يُذكر أن "يوروفايتر تايفون" مقاتلة أوروبية من الجيل 4.5، صُممت لتحقيق تفوق في القتال الجوي، وتنفيذ ضربات دقيقة ضد الأهداف الأرضية.


