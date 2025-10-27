ارتفاع عدد بلاغات الممرضين البريطانيين عن إساءات عنصرية في العمل

أظهرت بيانات صادرة عن نقابة التمريض في بريطانيا أنه كان هناك ارتفاع كبير في عدد الممرضين في المملكة المتحدة الذين يبلغون عن إساءات وتمييز عنصري في العمل.

وتضمنت بعض الشكاوى التي قدمها الممرضون من الأقليات العرقية هذا العام وصفهم بـ "مخلوق" و"عبيد" من قبل المرضى، بالإضافة إلى الإساءة من قبل زملاء العمل - حيث أفاد أحد الممرضين أن زميلا قال إنه يريد "تذكيرك بأنك لست واحدا منا"، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المكالمات الواردة إلى خط المشورة التابع للكلية الملكية للتمريض (إر سي إن) ألف مكالمة في عام 2025، وذلك بعد سنوات من الزيادات من ما يقرب من 700 مكالمة في عام 2022، إلى ما يقرب من 800 في العام التالي وأكثر من 900 في العام الماضي.

وحذرت النقابة من أن الأعداد الحقيقية للحوادث من المرجح أن تكون أعلى حيث أن الكثير من الإساءات لا يتم الإبلاغ عنها.

وقالت الكلية الملكية للتمريض إن "الاضطرابات العنصرية والاحتجاجات المناهضة للمهاجرين" في وقت سابق من هذا العام قد تكون قد شجعت الناس على الإساءة إلى موظفي الأقليات العرقية والمهاجرين.

ووقعت الكلية الملكية للتمريض بيانا مشتركا مع نقابات صحية أخرى الأسبوع الماضي يطالب السياسيين بوضع حد "لحملة مستمرة من الخطاب المناهض للمهاجرين".

وقال متحدث باسم هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا: "الإساءة العنصرية للممرضين وموظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية الآخرين غير مقبولة على الإطلاق وليس هناك مكان للعنصرية أو أي شكل من أشكال السلوك التمييزي في الصحة والرعاية".