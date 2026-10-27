أوغندا تسعى للحصول على 250 مليون دولار من البنك الدولي لإنشاء خط كهرباء يربطها بتنزانيا

أعلنت شركة "إلكتريسيتي ترانسميشن" الأوغندية لنقل الكهرباء، في بيان لها، أن الحكومة الأوغندية تقدمت بطلب للحصول على قرض ومنحة منفصلة، من أجل إنشاء خط نقل كهرباء عالي الجهد لربطها بالحدود التنزانية.

وتسعى الحكومة الأوغندية للحصول على تمويل بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن الخط سيمتد لمسافة 166 كيلومترا، من ووبولينزي إلى ماساكا في الجنوب، ثم يمتد لمسافة 92 كيلومترا أخرى إلى موتوكولا الواقعة على الحدود مع تنزانيا.

وينتمي البلدان المتجاوران إلى "تجمع طاقة شرق أفريقيا" الذي يضم 13 دولة، ويهدف إلى تعزيز تبادل الطاقة بين شركات المرافق داخل التكتل.