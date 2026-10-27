وضع المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، قواعد واضحة لضبط إيقاع المناقشات داخل الجلسات العامة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالضوابط اللائحية المنظمة للعمل البرلماني، بما يضمن جدية الحوار وكفاءة إدارة الوقت.

وشدد رئيس المجلس على التزام الأعضاء بموضوع طلب الكلمة، والارتباط بمحاور المناقشة المطروحة، وعدم الخروج إلى موضوعات جانبية، في إطار منظم يحافظ على مسار المناقشات ويمنح القضايا المدرجة على جدول الأعمال حقها من البحث والنقاش.

كما أكد المستشار عصام الدين فريد، ضرورة عدم قراءة المداخلات من الأوراق، مع الالتزام بالقواعد اللائحية التي تحكم إدارة الجلسات ومشاركة الأعضاء.

وتأتي هذه التوجيهات في مستهل دور الانعقاد الثاني، لترسم ملامح إدارة المناقشات البرلمانية، وتؤكد أهمية التوازن بين إتاحة الفرصة للأعضاء للتعبير عن آرائهم، والحفاظ على انضباط الجلسات وتركيزها على الملفات المطروحة للنقاش.