حذر نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان من مخاطر حكم الرجل الواحد، وقال إنه يتطلع إلى تشكيل حزب سياسي جديد نهاية العام، ليتحدى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان.

وقال باباجان - في أول تصريحات له منذ انسحابه من العدالة والتنمية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء - "رأينا أن تركيا دخلت نفقا مظلما مع تزايد مشكلاتها كل يوم، وبدأنا جهودنا لتشكيل حزب جديد".

وتفادى باباجان انتقاد أردوغان بشكل مباشر، لكنه قال مرارا إن غياب الديمقراطية في ظل "حكم الرجل الواحد" أضر بالبلاد.

يذكر أن علي باباجان شغل منصب وزير الاقتصاد ثم وزير الخارجية، قبل أن يصبح نائبا لرئيس الوزراء بين 2009 و2015، واستقال من "حزب العدالة والتنمية" في يوليو 2019 مرجعا خطوته إلى ‭‭‭‬‬‬"خلافات عميقة"، علما أنه عضو مؤسس في حزب الرئيس التركي الحاكم منذ 2002.