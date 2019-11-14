قال الدكتور مدحت عبدالعزيز، مدير مستشفى إيتاي البارود العام في محافظة البحيرة، إن «المستشفى متعاقدة مع شركتين أكسجين، واحدة منهما تورد حوالي ثمانية تانكات أساسية تعتمد عليها المستشفى».

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الخميس، «بببقى عندي أربعة تانكات فاضيين وأربعة مليانين، والشركة بتوردلنا مرتين في اليوم تيجي تاخد الفاضي وتجيب المليان»، بحسب تعبيره.

وأوضح أنه يتم وضع اثنين من «التانكات» في قسم الحميات، مضيفًا أن هناك قسمًا خاصًا بعزل حالات كورونا، وباقي المستشفى يعمل بكامل طاقته منذ بداية شهر أكتوبر الماضي.

وتابع: «بدأنا نشغل بعض المستشفيات تشيل الحمل عن أهالينا شوية، بتعليمات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ووكيل الوزارة بالمحافظة، منذ شهر أكتوبر الماضي».

واستطرد: «نعمل حاليًا بكامل طاقة المستشفى العام، لأن الحميات قسم منفصل»، نافيًا حدوث نقص في الأكسجين، سواء حاليًا أو سابقًا.