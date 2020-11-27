بريطاني وكندي ضمن خمسة مرشحين جدد لقيادة المحكمة الجنائية الدولية

يشغل محام بريطاني ينظر في فظائع "داعش" وكندي ساعد في تقديم مرتكبي جرائم إبادة جماعية في كمبوديا للعدالة، موقعين بين 5 مرشحين جدد انضموا للمنافسة على قيادة المحكمة الجنائية الدولية.

ووصلت عملية اختيار أهم وظيفة في مجال العدالة الجنائية الدولية إلى طريق مسدود منذ عدة أشهر.

وأضيفت الأسماء الخمسة الجديدة إلى قائمة مختصرة سابقة تضم أربعة أسماء.

وبين المرشحين الجدد البريطاني كريم خان، الذي يرأس في الوقت الراهن فريقا من الأمم المتحدة يجري تحقيقات في جرائم تنظيم "داعش" بالعراق، والكندي روبرت بيتي، وهو ممثل ادعاء سابق في المحكمة الخاصة بالخمير الحمر في كمبوديا.

وكانت بعض البلدان قد اشتكت من أن المرشحين الأربعة الأصليين، الذين تم اختيارهم من خلال عملية تم التركيز فيها على إجماع الآراء، ليس بينهم شخصيات تتمتع بالثقل الدولي المطلوب لشغل الوظيفة.

ومن المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء بالمحكمة التي يبلغ عددها 123 دولة في نيويورك في الفترة من السابع حتى 13 ديسمبر، حيث من المقرر أن تختار من يخلف فاتو بنسودا من غامبيا، والتي تنتهي ولايتها لمنصب المدعي العام للمحكمة في يونيو.

واجتذب المنصب مزيدا من الاهتمام الدولي هذا العام عندما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على بنسودا، بموجب قانون يستخدم في العادة لاستهداف الإرهابيين وتجار المخدرات.