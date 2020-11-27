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«Feeding America»: أزمة مجاعة الولايات المتحدة في عيد الشكر

رويترز
نشر في: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 4:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 4:41 ص

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية أزمة مجاعة خلال عيد الشكر من هذا العام، فهناك 56 مليون أمريكي يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بحسب منظمة "Feeding America".

وذكرت المنظمة أن أحياء البرونكس لديها أعلى معدل إصابات بكورونا وأعلى معدل بطالة في نيويورك، كما أن هذه الأحياء الفقيرة تعاني من أعلى معدل لانعدام الأمن الغذائي بين الأطفال في البلاد. كما تواجه العائلات عبئا كبيرا لتوفير وجبات الطعام.

وقالت كلير بابينو فونتينو، المديرة التنفيذية لـFeeding America: "هناك 22 مليون طفل كانوا يعتمدون قبل الوباء على وجبة غداء مجانية تقدم لهم في المدرسة. ولكن مع إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا، فهذا يعني أن هناك فقدانا للتعليم ولوجبات الطعام".

وأكدت أن "المجتمعات الملونة أكثر عرضة للمعاناة بمرتين، ليس فقط من الأمراض الكامنة التي تجعل الفيروس أكثر فتكا، ولكن أيضا من انعدام الغذاء والأمن".

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