باباجان: أردوغان يقتبس عباراتي في خطاباته

اتهم رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" المعارض في تركيا علي باباجان "المجموعة المسؤولة" عن إعداد خطابات الرئيس رجب طيب أردوغان، باقتباس عبارات وتصريحات له وإدراجها ضمن خطابات أردوغان.

وقال باباجان خلال مقابلة مع موقع "يورونيوز": "هذا يعني أنهم بارعون في تقليد الآخرين واستعارة كلماتهم وضمها إلى خطاباتهم، ومع أنهم يؤكدون دوما أنهم لا يحتاجون إلى توجيهات من أحد، غير أن هذه الحقيقة تكشف أنهم محترفون في انتحال خطاباتي جملة جملة".

وأضاف أن "المجموعة المسؤولة عن إعداد خطابات أردوغان تقتبس من عباراتي وتصريحات وتدرجها ضمن خطابات أردوغان".

وتابع: "يا ليتهم أخذوا تلك الخطابات وعملوا بالمقترحات والأفكار الواردة فيها، ولكنهم لا يفعلون ولن يفعلوا، لأن الأمر يقتصر على إعداد نصوص تلك الخطابات وتقديمها لأردوغان، بينما يتطلب الأمر تنفيذا فعليا.. لا يمكن الإقدام على التنفيذ الفعلي إلا من خلال شخصيات صادقة تحب وتجيد عملها، وتتمتع بالعقلية الصحيحة".

وشدد باباجان، على أن "المشورة ضرورية للإدارة والحكم، لكن لأننا نعلم جيدا أن هذه العقلية لم تعد موجودة في الحكومة، فإنها لا تقدم للشعب إلا خطابات منمقة منتحلة من خطابات الآخرين".

وختم: "لا يمكن إدارة الأمور بمجرد الكلمات والوعود الجوفاء".