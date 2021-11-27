الطيران المدني بالعراق: لا توجد رحلات مع جنوب إفريقيا وننتظر تعليمات الصحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم السبت، عدم وجود رحلات حالية مع جنوب أفريقيا التي ظهر فيها متحور جديد وخطير من كورونا، أطلقت عليه الصحة العالمية اسم (أوميكرون)، مشيرة إلى أنها بانتظار تعليمات وزارة الصحة بشأنه.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، جهاد الديوان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "ليست لدينا رحلات مباشرة من جنوب أفريقيا ونحن ننتظر توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية للتعامل بشأنها".

وأضاف الديوان: "نحن مؤسسة تنفيذية نطرح المقترحات على اللجنة وننتظر التوجيهات والأمر متعلق بوزارة الصحة وليس بسلطة الطيران المدني، كون الوزارة هي التي تقدم المقترحات بالدرجة الأساسية".

وتابع: "وزارة الصحة هي التي تملك خبرة بالإجراءات الوقائية ونحن لدينا إجراءات أيضا بالتباعد ولبس الكمامة ومنع الازدحامات دخل المطارات".