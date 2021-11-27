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أمر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم السبت، بإعفاء المدير العام لقوات الشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن القرار جاء عملًا بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، وبعد الإطلاع على قراري مجلس الوزراء الانتقالي رقم "104" ورقم 81 لسنة 2021، وعملًا بأحكام المادة 15 من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م.

وتقرر إعفاء الفريق أول شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم الإمام من وظيفة مدير عام قوات الشرطة، وإعفاء الفريق شرطة حقوقي الصادق علي إبراهيم علي من وظيفة نائب مدير عام قوات الشرطة.

وشمل القرارات أيضًا تعيين الفريق شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً لقوات الشرطة، وتعيين اللواء مدثر عبد الرحمن نصر الدين عبد الله نائباً لمدير عام قوات الشرطة ومفتشاً عاماً لقوات الشرطة.

ووجه القرار، الجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.