خروج الرئيس التشيكي زيمان من المستشفى بعد تعافيه من كورونا

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غادر الرئيس التشيكي ميلوس زيمان المستشفى اليوم السبت بعد مكوثه فيها مدة بسبب إصابته بفيروس كورونا ومضاعفات أمراض أخرى.

وقالت وكالة الأنباء التشيكية (سي تي كيه) اليوم إن الرئيس البالغ من العمر 77 عاما غادر المستشفى العسكري في براغ بعد إتمام علاجه بأجسام مضادة للفيروس بعد ثبوت إصابته به في وقت سابق، إلا أن أعراض المرض لم تكن ظهرت عليه.

كان زيمان أمضى في المستشفى مدة شهر ونصف بسبب مضاعفات أحد أمراضه المزمنة.

ومن المتوقع أن يتم الآن تعيين الفائز في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي، وهو الليبرالي المحافظ – بيتر فيالا – رئيسا للوزراء يوم غد الأحد كما هو مخطط له.

ومن المقرر أن يتسلم فيالا وهو رئيس حزب المواطنين الديمقراطيين (أو دي إس) في قصر لاني قرب براغ وثيقة التعيين في منصبه الجديد.

وما تزال الطريقة التي يجب أن يتم بها الاحتفال غير واضحة، حيث يتعين على الرئيس زيمان أولا الدخول في الحجر الصحي بسبب كورونا لمدة 14 يوما.

تواصل الحكومة السابقة برئاسة الملياردير أندريه بابيس بأي حال من الأحوال العمل بصورة مؤقتة حتى يتم تعيين الحكومة الجديدة بالكامل.

ومن المتوقع أن يتم تسليم السلطة في منتصف ديسمبر المقبل على أقرب تقدير.

يعد زيمان أول رئيس للجمهورية التشيكية يتم انتخابه بصورة مباشرة من قبل الشعب مرتين بعد تعديل دستوري.

ويرأس زيمان الدولة منذ عام 2013.