 الشرق| مصادر سودانية تتحدث عن قرارات مرتقبة تطال قيادات رفيعة بالجيش والمخابرات والشرطة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشرق| مصادر سودانية تتحدث عن قرارات مرتقبة تطال قيادات رفيعة بالجيش والمخابرات والشرطة

وكالات
نشر في: السبت 27 نوفمبر 2021 - 2:29 م | آخر تحديث: السبت 27 نوفمبر 2021 - 2:29 م

ذكرت مصادر سودانية لــ"الشرق" عن صدور قرارات مرتقبة تطال قيادات رفيعة بالجيش والمخابرات والشرطة.

وأوضحت "الشرق" السعودية في نبأ عاجل، عن صدور قرارات بإنهاء تكليف مدراء المخابرات والاستخبارات العسكرية والأمن العسكري.

 


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