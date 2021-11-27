ارتفاع حصيلة القتلى إثر اصطدام حافلة بمنزل في وسط المكسيك إلى 21

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ارتفع عدد القتلى إثر حادث حافلة في المكسيك إلى 21 على الأقل، فيما أصيب 30 آخرون.

واصطدمت الحافلة بمبنى سكني في بلدة سان خوسيه ال جواردا (50 كيلومترا جنوب غرب مكسيكو سيتي) بسبب تعطل المكابح، وفقا للسلطات.

وذكرت السلطات في بيان إن الحافلة كانت في رحلة من ولاية ميتشواكان بغربي المكسيك إلى مدينة "تشالما" وهي من المزارات الدينية في ولاية مكسيكو.

وتعد إحدى الكنائس هناك من وجهات الحج الكاثوليكية الأكثر شعبية في البلاد، حيث تضم صورة "المسيح الأسود".

وكان ركاب الحافلة من المتوجهين للمزار، بحسب تقارير إعلامية.

وذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن الحافلات والشاحنات غالبا ما تمر عبر سان خوسيه إل جواردا، التي تعمل كطريق مختصر بين قسمين من الطريق السريع. وذكرت قناة "تي في أزتيكا" أن السكان طالبوا من قبل بإغلاق الطريق عبر البلدة، ودفعوا بأنه خطير.

ولم يصب أي من سكان المنزل بأذى بحسب التقرير.