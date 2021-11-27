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وجه خالد مرتجي الفائز بمنصب أمين صندوق النادي الأهلي، كلمة خاصة لجماهير المارد الأحمر عبر بوابة الشروق.

وقال مرتجي في تصريح خاص للشروق:"أشكر الجمعية العمومية على ثقتها وأشكر الخطيب ورموز الأهلي وأتمنى من الله أن أكون عند حسن ظنكم، وأن أظل خادما للأهلي صاحب الفضل علي وعلى كل زملائي وأن نسعد الأعضاء في المرحلة القادمة".

وتنافس خالد مرتجي على مقعد أمانة الصندوق مع خالد الدرندلي أمين الصندوق في المجلس السابق للأهلي.

ونجحت قائمة الخطيب في الفوز بانتخابات الأهلي، وحجز مقاعد مجلس الإدارة بنجاح بعد التفوق على بقية المرشحين.

يذكر أن الجمعية العمومية للأهلي اختارت مجلسها في انتخابات عقدت اليوم الجمعة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.