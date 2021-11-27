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قال كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، إن بطولة كأس العرب خطوة تحضيرية للمنتخب؛ لبناء فريق من أجل حلم الوصول لكأس العالم 2022.

وأضاف كيروش فى المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم السبت:" اختارنا مجموعة لاعبين شباب فى قائمة المنتخب، لمنحهم الثقة والخبرات الدولية، من أجل التحضير لتصفيات كأس العالم فى شهر مارس".

وتابع:" اختيارتي لقائمة المنتخب فى كأس العرب، جاءت بناء على مشاهدتي الكثير من المباريات فى الدوري المصري هذا الموسم، وواثق أن اللاعبين المختارين سيقدمون أفضل شئ لديهم فى البطولة".

وأشار كيروش إلى أن أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة سينضم لقائمة المنتخب الوطني فى كأس العرب، بعد إصابة إمام عاشور لاعب الزمالك بفيروس كورونا واستعباده من القائمة.

وأختتم مدرب المنتخب:"أعلم أن بطولة كأس العرب لها أهمية خاصة لدي الشعب المصري، ونعهدكم ببذل قصاري جهدنا من أجل الحفاظ على مكانة مصر فى البطولة".