 شريف العريان نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث - بوابة الشروق
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شريف العريان نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث

علي البحيري
نشر في: السبت 27 نوفمبر 2021 - 4:59 م | آخر تحديث: السبت 27 نوفمبر 2021 - 4:59 م

فاز المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي في الانتخابات التي أقيمت اليوم في كونجرس الاتحاد الدولي للخماسي عبر الانترنت والمقام خلال الفترة من 27 حتي 28 من الشهر الجاري.

واستطاع العريان الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي بعد حصوله على 53 صوتا بنسبة 67.09% من إجمالي الأصوات.

ويوجد 5 أشخاص يتم انتخابهم لهذا المنصب, فقد فاز أيضا خوان أنطونيو الاسباني بإجمالي 72 صوت, جول بوظو الفرنسي بإجمالي 70 صوت, فياتشيسلاف أمينوف الروسي بإجمالي 52 صوت وجون مانزو المكسيكي بإجمالي 50 صوتا.

الجدير بالذكر أن الخماسي الحديث قد أهدي مصر ميدالية أوليمبية في طوكيو 2020 عن طريق اللاعب أحمد الجندي الذي حصل .على الفضية, وتعد هذه أول ميدالية أوليمبية في رياضة الخماسي الحديث للاعب مصري وعربي وافريقي


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