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فازت قائمة محمود الخطيب كاملة بانتخابات النادي الأهلي والتي أقيمت على مدار ساعات يوم الجمعة في مقر النادي الرئيسي بالجزيرة.

وجاء عدد أصوات الجمعية العمومية للقائمة على النحو التالي..

محمود الخطيب ١٩٣٠٤ صوتا (رئيسا) العامري فاروق ١٩٤٧٢ صوتا (نائب الرئيس) خالد مرتجي ١٤٢١٠ صوتا (أمين صندوق النادي) محمد شوقى ١٩٨١١ صوتا.

(عضو مجلس إدارة) محمد الغزاوي ١٨٧٠٨ صوتا (عضو مجلس إدارة) حسام غالي ١٩٢٢٠ صوتا (عضو مجلس إدارة) مهند مجدي ١٧٤٢٠ صوتا (عضو مجلس إدارة) محمد الدماطي ١٩٢٥٤ صوتا (عضو مجلس إدارة) محمد سراج الدين ١٨٨٠٠ صوتا (عضو مجلس إدارة) طارق قنديل ١٨٢٣٣ صوتا (عضو مجلس إدارة).

محمد الجارحي ١٥١٦٠ صوتا (عضو تحت السن) مي عاطف ١٤٢٢٠ صوتا (عضو تحت السن).