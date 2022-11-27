الصين وروسيا تؤكدان إلتزامهما بتدعيم عالم متعدد الأقطاب

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أكدت الصين وروسيا أنهما ملتزمتان بتدعيم عالم متعدد الأقطاب ولا تؤمنان بالهيمنة أحادية القطب.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، اليوم الأحد، السفير الروسي الجديد لدى الصين إيجور مورجولوف، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال "وانج" إن البلدين ملتزمان بدعم النظام الدولي، القائم على القانون الدولي، وفي القلب منه الأمم المتحدة، ورفض سياسات القوة.

وأضاف أنه بغض النظر عن كيفية تطور الوضع الدولي، فإن الصين وروسيا ستعززان الثقة الاستراتيجية المتبادلة والتعاون العملي، وستدعمان بشكل مشترك النزاهة والعدالة الدوليتين.

من جانبه، قال "مورجولوف" إن العلاقات الروسية-الصينية غير قابلة للكسر وإن الصداقة بين البلدين يمكن أن تتغلب على أي تحد.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.