سياسي ألماني بارز: يجب تسليح الجيش بأقصى سرعة

دعا سياسي ألماني بارز، صناعة السلاح بالبلاد، إلى تسريع القدرات الإنتاجية، مع التركيز على نقص المعدات للجيش الألماني.

وقال لارس كلينجبايل، الزعيم المشارك للحزب الاشتراكى الديمقراطى يسار الوسط الحاكم فى ألمانيا، إن المفهوم الخاطئ هناك، هو أنه يجب التخلص كلية من قدر كبير من المعدات المتاحة.

وذكر كلينجبايل لشبكة "أيه آر دي" الألمانية في وقت متأخر من اليوم الأحد: "كل ذلك بتعين أن أن يتم إنتاجه".

وقال إن صناعة السلاح الألمانية، التي خفضت قدراتها بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، إذا لم تستطع الوفاء بالطلب، فسيتعين على الجيش الألماني أن يبحث عن التسلح من الخارج.

وأضاف كلينجبايل أن "من الواضح أنه يجب علينا أن نجهز الجيش الألماني بشكل سريع وجيد، ويجب أن نعمل على هذا بأقصى سرعة".

وأوضح كلينجبايل، أنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير، بات من الضروري أن يقوم الجيش الألماني بشراء معدات حديثة "بسرعة كبيرة".

ووضعت الحكومة الألمانية مؤخرا هدفا بشراء ذخيرة بقيمة 20 مليار يورو (20.8 مليار دولار) لكل من تجهيز قواتها ولشحنها إلى أوكرانيا.