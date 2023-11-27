رئيسة البنك المركزي الأوروبي تتوقع تباطؤ سوق العمل في منطقة اليورو

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن هناك مؤشرات على تباطؤ نشاط سوق الوظائف في منطقة اليورو، التي يراقبها مسئولو البنك لتقييم تأثيرات تشديد السياسة النقدية على السوق.

وقالت لاجارد أمام البرلمان الأوروبي اليوم الإثنين: "رغم تباطؤ النشاط، مازالت سوق العمل بشكل عام مرنة، رغم وجود مؤشرات على احتمال فقدان نمو الوظائف للزخم مع نهاية العام".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنك المركزي الأوروبي الموجود مقره في فرانكفورت أبقى في اجتماعه الأخير على أسعار الفائدة دون تغيير بعد زيادتها 10 مرات متتالية، ولا يتوقع المحللون والمستثمرون زيادة جديدة في الفائدة على الودائع عن مستواها الحالي وهو 4%، رغم تأكيدات مسئولين في البنك على أن احتمال الزيادة يظل مطروحا.

ورغم تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي مازالت سوق العمل مرنة، حيث من المتوقع استقرار معدل البطالة عند مستوى 6.5% في الشهر الماضي وفقا للبيانات المقرر نشرها الخميس المقبل.

في الوقت نفسه، فإنه من المحتمل إعلان تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي إلى 2.7%، في حين من المتوقع عودة التضخم للارتفاع خلال الشهور المقبلة بسبب تذبذب أسعار الطاقة.

ولا يتوقع البنك المركزي عودة التضخم إلى النطاق المستهدف وهو 2% قبل النصف الثاني من 2025.