إيلون ماسك يوافق على عدم إتاحة خدمات شبكة ستارلينك في غزة إلا بموافقة إسرائيل

وافق الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الذي يزور إسرائيل حاليا، على عدم إتاحة خدمات شبكة "ستارلينك" للهواتف المحمولة الخاصة به في قطاع غزة، إلا في حال حصلت الشبكة على إذن من السلطات الإسرائيلية، بحسب ما ذكره وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارهي.

وكتب وزير الاتصالات الإسرائيلي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) المملوكة لماسك: "لن يمكن تشغيل وحدات /ستارلينك/ الفضائية في إسرائيل، إلا بموافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية، ويشمل ذلك قطاع غزة، نتيجة لهذا الاتفاق المهم".

وفي أواخر أكتوبر، قال ماسك إنه يرغب في استخدام نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابع لشركته "سبيس إكس"، للمساعدة في استعادة الاتصالات لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة.

وكانت الاتصالات قد انقطعت خلال الحرب التي شنتها إسرائيل ضد حركة حماس، والتي اندلعت بعد الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وبعد عرض ماسك، قالت إسرائيل إنها ستمنع استعادة اتصالات شبكة "ستارلينك" بأي وسيلة ضرورية، بحجة أن حماس ستستخدم نظام الاتصالات لأغراض إرهابية.

ومن المقرر أن يلتقي ماسك خلال رحلته إلى إسرائيل، مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج.

وقال مكتب هرتسوج في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إن هناك ممثلين عن أسر الرهائن المختطفين في قطاع غزة، سيحضرون الاجتماع أيضا.

وأوضح مكتب الرئيس الاسرائيلي في بيان له أن ممثلي أسر الرهائن "سيتحدثون عن فظائع الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر، والألم المستمر وحالة عدم اليقين بالنسبة للسجناء".

كما أراد هرتسوج التأكيد على ضرورة "اتخاذ إجراءات ضد تزايد معاداة السامية على الإنترنت" خلال الاجتماع.

ولم يتضح ما إذا كان ماسك سيلتقي أيضا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.