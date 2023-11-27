 مدافع ليفربول يواجه عقوبة محتملة بسبب احتفاله بهدفه في السيتي - بوابة الشروق
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مدافع ليفربول يواجه عقوبة محتملة بسبب احتفاله بهدفه في السيتي

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 2:04 م | آخر تحديث: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 2:04 م

يواجه ترنت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول عقوبة مُحتملة من جانب الاتحاد  الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بسبب طريقة احتفاله بالهدف الذي سجله في مرمى مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

ونجح أرنولد في تحويل تمريرة محمد صلاح إلى هدف التعادل لمرمى فريقه في مرمى السيتيزنس، بالمباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد وانتهت بنتيجة 1-1.

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية من بينها ما ذكره الصحفي المختص بأخبار ليفربول "ديف أوكوب" فإن هناك مواد واضحة في الاتحاد الإنجليزي تحكم تصرفات اللاعبين "المستفزة" تجاه عناصر اللعبة مثل الجماهير.

وتوجه أرنولد إلى جماهير السيتي عقب تسجيله الهدف وأشار لهم بأصبعه على فمه، بعلامة الصمت، وهو ما اعتُبر إشارة استفزازية، رغم أن الحكم كريس كافاناه لم يشهر له أي بطاقة بسبب هذا الاحتفال.

ورغم إفلات اللاعب من عقوبة الحكم إلا أن العقوبة قد تطال المدافع الإنجليزي.

 


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