 محافظ مطروح: إنشاء 40 وحدة سكنية بمدينة السلوم تابعة لجهاز تعمير الساحل الشمالي - بوابة الشروق
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محافظ مطروح: إنشاء 40 وحدة سكنية بمدينة السلوم تابعة لجهاز تعمير الساحل الشمالي

أحمد سباق
نشر في: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 7:55 م | آخر تحديث: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 7:55 م

قال للواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه تقرر البدء في تنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي لأعمال إنشاء 40 وحدة سكنية بمدينة السلوم.

ويأتي ذلك في إطار توفير وتحسين مزيد من الخدمات لأهالي المدينة مع توفير مسكن أمن وتوفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين بالسلوم.

وأوضح اللواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أنه من خلال الجهاز تم إجراءات البدء في أعمال إنشاء عمارتين سكنيتين جديدتين بمدينة السلوم بإجمالي 40 وحدة سكنيه كاملة التشطيب كمرحلة أولى ضمن إنشاء عمارات سكنية بدلًا من 9 عمارات قديمة كانت آيلة للسقوط تم إزالتها.

وأشار إلى أن مدة التنفيذ عام واحد، حيث تم تجهيز التصميمات من خلال المكتب الفني بالجهاز بمطروح.

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