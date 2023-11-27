متحدث الحكومة الإسرائيلية: منفتحون على تمديد الهدنة ونرغب في إطلاق سراح 50 محتجزا

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن بلاده تعمل على إطلاق سراح المزيد من المحتجزين في غزة، مشيرًا إلى أنها «مستمرة في الضغط على حماس لإطلاق سراح المدنيين والجنود».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن «الفرصة لتمديد الهدنة قائمة ومرتبطة بإطلاق سراح المزيد من المحتجزين لدى المقاومة في غزة».

وأكمل: «حماس تعرف أننا منفتحون على تمديد الهدنة، ونريد إطلاق سراح 50 محتجزًا إسرائيليًا آخرين، لكن التقارير المتداولة بشأن عدم قدرة حماس على عدم تحديد أماكن المحتجزين ليست أمرًا جيدًا».

وأشار إلى أن «هناك 184 شخصًا لا يزالون محتجزين في قطاع غزة؛ بينهم 14 من الأجانب و80 إسرائيليًا من مزدوجي الجنسية»، مضيفًا: «إذا أرادت حماس تمديد الهدنة فعليها إطلاق 10 محتجزين لقاء كل يوم هدنة إضافي».

وزعم أن «بلاده أرسلت العديد من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة»، معقبًا: «نمتلك القدرات التي تتمكن من إدخال المساعدات، وضمان عدم استغلالها من حماس في جوانب أخرى».