كشفت الأسيرة الفلسطينية المحررة حنان البرغوثي، عن تفاصيل معاناتها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، في الفترة التي قضتها بالاعتقال.



وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الإثنين، أن تعرضت لكل أنواع التعذيب من ضرب وعنف وإهانة وتجويع، وحرمان من أشعة الشمس، مؤكدة أن المعاملة ازدادت سوءا بعد السابع من أكتوبر وتعرضت للتنكيل والسحل ومزيد من التعذيب.



وأضافت أن أخبار المقاومة الفلسطينية كانت تصلهم من خلال الأسيرات الجدد، والبالغ عددهم أكثر من 40 فتاة من القصر، كانت تشعرهم بالفخر، منوهة بأن الأسيرات الجدد أيضا تعرضوا للإهانة والتعرية بل والتهديد بالاغتصاب.



وتابعت: «جميع الأسيرات تعرضن للأمراض، وكانوا يتلذذوا بتعذيبنا وصراخنا»، موضحة أن أسرتها كلها تعرضت للتعذيب والتنكيل بما فيها شقيقها وأبنائها الأربعة، فضلا عن تهديدها بعقوبة المؤبد حال تحدثها أو احتفالها أو توجهيها الشكر للمقاومة، كما أنها ظلت مقيده وتتعرض للإهانة حتى آخر لحظة قبل الإفراج عنها.



وكانت القناة ١٢ الإسرائيلية، قد أفادت مساء الاثنين، بأن الصليب الأحمر تسلم 11 محتجزا إسرائيليا في قطاع غزة.



جاء ذلك في وقت قالت فيه مصلحة السجون الإسرائيلية، إنها تلقت قائمة بأسماء أسرى فلسطينيين سيتم الإفراج عنهم، موضحة أنها ستبدأ العمل على إخراجهم.



وتأتي هذه التطورات في إطار تنفيذ الدفعة الرابعة من عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ضمن الهدنة الإنسانية في غزة.





