مورينيو يعرض نفسه على منتخب البرازيل

فجر تقرير صحفي برتغالي، اليوم الإثنين، مفاجأة من العيار الثقيل عن عرض جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، نفسه على منتخب البرازيل، لتولي قيادة السيليساو في الصيف المقبل.

ينتهي تعاقد البرتغالي جوزيه مورينيو مع روما، بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن نيته عدم توقيع عقدٍ جديد.

وفقًا لصحيفة "uol" البرتغالية، فإن مورينيو مهتم بتولي قيادة البرازيل، وقام بالفعل بعرض نفسه على منتخب السيليساو.

أوضحت الصحيفة أن مورينيو يرى أنه مع روما لن يقدم جديد، بعدما قادهم لتحقيق بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ووصافة الدوري الأوروبي.

واصلت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن مورينيو لديه اعتقاد بأنه لن يعود لقيادة الفرق الكبرى في أوروبا، ويرغب البرتغالي في أن يكون المدرب الجديد للبرازيل في كوبا أمريكا المقبلة.

أتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أنه لم يتم التواصل بين مورينيو والاتحاد البرازيلي حتى الآن، لكنه متحمس بشدة لذلك.

جدير بالذكر أن منتخب البرازيل ارتبط بالتعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، لكن الأنباء الواردة تفيد بأن أنشيلوتي ينوي الاستمرار مع الميرنجي.