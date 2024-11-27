وزير الدفاع الإسرائيلي: سنعتقل أي عنصر من حزب الله يقترب من المناطق المحظورة

الجيش اللبناني يحذر المواطنين من تحريك أي قذائف غير منفجرة وسط الركام

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، أصدر تعليمات للجيش باعتقال أي عنصر من حزب الله يقترب من المناطق المحظورة.

وكان كاتس قد أكد في تصريحات لرويتز صباح اليوم: "لن نتسامح مطلقا مع أي انتهاك محتمل لوقف إطلاق النار في لبنان"، مشيرا إلى "أننا سنستهدف كل منظمة إرهابية أو محاولة تسليحها كما سنحبط أي محاولة لتهريب أسلحة"، حد قوله.

ومع صباح اليوم الأول لسريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، قالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، إن "مواكب السيارات التي ترفع أعلام (حزب الله) وحركة (أمل)، وصور حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، تجوب شوارع الضاحية الجنوبية ببيروت، احتفالا بالعودة على الرغم من فداحة الدمار الذي سببته الغارات".

وأضافت أن أصحاب المباني والمحال بدأوا في إزالة الردم والركام من أمام ممتلكاتهم، بينما حذر الجيش اللبناني في عدد من المنشورات التي وزعت في المناطق المتضررة من ضرورة التأكد من وجود أي أجسام مشبوه وسط الركام، وتجنب تحريك أي قذيفة غير منفجرة، واستخدام الآليات الميكانيكية الصحيحة.

وصباح اليوم تفقد المدير الإقليمي لوزارة الأشغال العامة والنقل في الشمال إلياس عقل حجم الأضرار التي لحقت بالمعابر الحدودية جراء الغارات التي شنها العدوان الإسرائيلي خلال الأيام الماضية.

ويجتمع الآن مجلس الوزراء اللبناني برئاسة نجيب ميقاتي، وحضور قائد الجيش العميد جوزاف عون، لوضع خطط جديدة للتعامل مع الوضع الأمني والاستماع إلى خطط الجيش اللبناني للانتشار في الجنوب، حسب الوكالة الوطنية للإعلان اللبنانية