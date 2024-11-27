جوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار في لبنان

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف بيان أن جوتيريش أعرب عن أمله في أن ينهي الاتفاق أعمال العنف والألم والدمار التي يعانيها اللبنانيون والإسرائيليون، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

ويأتي ذلك حيث بدأ عند الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء، سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل لينهي سنة ونيّفا من المواجهات العسكرية عبر الحدود وشهرين من الحرب المفتوحة بين الطرفين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي بعد سريان الاتفاق دعوته سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك صوب القرى المُخلاة، وقال إنه سيخطرهم بالموعد الآمن لعودتهم.

بدوره، أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان، وقال إن على سكان تلك المناطق عدم التوجه نحو القرى التي طلب الجيش إخلاءها أو باتجاه قواته.