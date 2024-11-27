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روسيا: التصعيد المستمر في الشرق الأوسط ناجم عن نهج إسرائيل العدواني

وكالات
نشر في: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 8:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 8:48 ص

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن التصعيد المستمر لأزمة الشرق الأوسط سببه سياسات العدوان والعسكرة، التي تنتهجها إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة.

وأضاف: "الوضع في الشرق الأوسط مستمر في التدهور في نتيجة مباشرة لسياسات إسرائيل العدوانية والعسكرة ورغبة واشنطن في احتكار وظائف الوساطة، والتضحية بقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأشار لافروف إلى أن رغبة إسرائيل في ضمان أمنها على حساب أمن الدول الأخرى في المنطقة فكرة عقيمة وستتسبب في مشاكل في العلاقات مع العالم العربي لسنوات عديدة قادمة.. لا يمكن إنعاش الشرق الأوسط إلا بعد تطبيع الوضع في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضاف أن "الخطوة التالية في تجاوز المرحلة الحادة من الأزمة يجب أن تكمن في تهيئة الظروف لحل الدولتين".

وختم بالقول: "لتحقيق هذا الهدف، يجب بالدرجة الأولى الاستناد إلى مواقف دول المنطقة، وليس إلى مواقف من يحاولون فرض إملاءاتهم من وراء المحيط".


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